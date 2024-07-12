شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المخالفين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض للجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

انتخابات الغرفة التجارية بالرياض

إجراءات العملية الانتخابية

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة التجارة، إحالة المخالفين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض للجهات المختصة وعقابهم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.وأصدرت الوزارة بيانا إلحاقاً لبيانها السابق بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض. This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)أوضحت الوزارة أنه من منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق المترشحين والناخبين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، تبين استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، ما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.وأكدت الوزارة أنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تقرر إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.وأقرت لجنة الانتخابات استكمال إجراءات العملية الانتخابية على النحو الآتي:• إلغاء الأصوات غير النظامية التي حصل عليها المترشحين.• إبلاغ الناخبين الذين حاولوا التصويت ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بأحقيتهم بالتصويت بتاريخ 12/ 1 /1446 هـ الموافق 18/ 7 / 2024م.• يبدأ التصويت من الساعة (8) صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 22/ 1/ 1446هـ الموافق 28 / 7 /2024 م، وينتهي الساعة (6) مساءً من يوم الخميس بتاريخ 26/ 1 /1446 هـ الموافق 1 / 8 /2024 م.• الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من التصويت وإعادة فرز الأصوات بتاريخ 26 / 1 / 1446 هـ الموافق 1/ 8/ 2024م.