اتفاقية للأرصاد مع الشؤون البلدية للاستفادة من فرص

وقع المركز الوطني للأرصاد اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المركز من الاستفادة من بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص» في طرح وإدارة الفرص الاستثمارية المندرجة تحت اختصاصه.

وشهد توقيع الاتفاقية من جانب المركز الرئيس التنفيذي، الدكتور أيمن بن سالم غلام، ومن جانب الوزارة وكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية، المهندس إيهاب حسوبة، فيما تهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، بالإعلان عنها من خلال بوابة فرص لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات وتحقيق توجهات رؤية 2030.

وتتمثل مجالات الاتفاقية في عدد من النقاط، أبرزها تمكين المركز الوطني للأرصاد من استخدام بوابة «فرص» لطرح وإدارة فرصه الاستثمارية العقارية المندرجة تحت اختصاصه، واستخدام بوابة «فرص» لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية الخاضعة لاختصاص المركز، واستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بطرح الفرص الاستثمارية، والالتزام بالتعليمات ذات الصلة، وتحمل جميع الآثار النظامية المتعلقة بها، واتباع التعليمات الفنية الصادرة من الوزارة بشأن أسلوب وضوابط استخدام البوابة.