شكرا لقرائتكم خبر عن إثر موجة اضطرابات.. الرئيس الكيني يقيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

حكومة جديدة

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو اليوم، إقالة أعضاء الحكومة ضمن إجراءات اتخذها في أعقاب المظاهرات واسعة النطاق ضد الحكومة.وأفاد الرئيس الكيني في مؤتمر صحفي أقيم بالقصر الرئاسي، أنه بعد ما تم تقديمه من تقييم شامل لأداء الحكومة وإنجازاتها وتحدياتها، قرر إقالة كل الأعضاء بما في ذلك الوزراء.فيما استثنى الرئيس الكيني، أمين الحكومة ووزير الخارجية موساليا مودافادي ونائبه ريغاتي غاشاغوا.وأكد البدء بمشاورات واسعة مع مختلف القطاعات والتنظيمات السياسية؛ لتحديد معالم الحكومة الجديدة.