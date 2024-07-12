شكرا لقرائتكم خبر عن أطراف صناعية وغسيل كلى.. مركز الملك سلمان يقدم خدمات طبية في دولتين والان نبدء بالتفاصيل

مركز الأطراف الصناعية

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.واستقبل المركز خلال شهر مايو 2024م، 348 مريضًا، بينهم 163 مريضًا حصلوا 1.051 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و12 جلسة إسعافية، بينما تلقى 177 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى.وبلغت نسبة الذكور 62%، ونسبة الإناث 38%، بينما شكلت نسبة النازحين 2 والمقيمين 98%.قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 406 مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو 2024 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال المشروع تقديم 1.475 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 67% ونسبة الإناث 33%، بينما شكّلت نسبة النازحين 11% والمقيمين 89% من إجمالي المستفيدين، حيث توزعت الخدمات التي حصلوا عليها بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية .ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.