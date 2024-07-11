البيئة تتدخل لمعالجة مخالفات سوق السمك بجدة

بعد انتشار مقاطع عبر مواقع التواصل عن تدني مستوى النظافة وحدوث تلفيات بسوق السمك المركزي بجدة وانسداد فتحات تصريف المياه مما تسبب في انتشار روائح كريهة، رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة العديد من المخالفات في السوق والإضرار بالبيئة والصحة العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، من محضر وبلاغات رسمية للجهات ذات العلاقة.

تشغيل السوق

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه تم إسناد السوق إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (وهي شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء بغرض تقديم الخدمات الزراعية المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة)، ونظرا لانتهاء العقد الخاص بالمشغل السابق للسوق، فقد قامت الشركة بحسب الإجراءات النظامية بطرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص، وتمت الترسية على إحدى الشركات لإدارة وتشغيل السوق. وأضاف أنه بالمراقبة المستمرة لأسواق النفع العام تم رصد العديد من المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

تطبيق الاشتراطات

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه تم العمل مع المستثمر الجديد للسوق لمعالجة جميع التحديات وتلافي كافة الملاحظات لاستمرارية العمل بطريقة صحيحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفات التي تم رصدها وفقا للأنظمة والتعليمات، حيث إن الوزارة تتولى الرقابة على أسواق النفع العام للتحقق من سلامة المنتجات وتطبيق الاشتراطات الواردة في نظام الزراعة ولوائحه التنفيذية.

منفذ بيع

جاء ذلك في فترة انتقال السوق من مستثمر لآخر خلال فترة طرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص، ويعد سوق السمك بمحافظة جدة من أهم أسواق النفع العام في المملكة للبيع بالجملة والتجزئة، وهو منفذ البيع الرئيسي للصيادين وتجار الأسماك في المحافظة والمنطقة ويقدم العديد من الخدمات للمتسوقين.

وتبلغ مساحة السوق حوالي 30 ألف متر مربع، ولا يقتصر السوق فقط على بيع الأسماك المحلية التي يتم اصطيادها محليا، بل يحتوي أيضا على الأسماك المستوردة التي يفضلها البعض، وكذلك ضخه شهريا من الثروة السمكية ومنتجاتها لما يصل إلى 2600 طن، كما يوفر السوق 1500 فرصة عمل للشباب السعودي، وتختلف أسعار الأسماك في السوق باختلاف أنواعها حيث الأسعار زهيدة مقارنة بما يباع خارجه.

أعمال الصيانة

من جهته أوضح عامل في سوق السمك في جدة عبدالرحمن صالح، أن خلال انتقال السوق من مستثمر إلى آخر تسبب في حدوث العديد من التلفيات وانتشار الروائح الكريهة مما دفع وزارة البيئة والزراعة والمياه للاستنفار وإجراء العديد من أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن اهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير السوق أمر ملحوظ لجميع من يعمل داخل السوق، موضحا أن ما قام به المستثمر السابق تسبب في حدوث ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.