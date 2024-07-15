شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تبدأ القبول على برامج زمالات كلية طب الأسنان.. إليك الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت عمادة الدراسات العليا والبحوث بجامعة أم القرى اليوم في استقبال طلبات القبول على برامج الزمالات الطبية في كلية طب الأسنان للعام الجامعي 1446 هـ، والمتمثلة في برنامج الزمالة الطبية في تخصص تقويم الأسنان والوجه والفكين بقسم وقاية الأسنان، وكذلك برنامج الزمالة الطبية في تخصص طب الفم بقسم علوم الفم الأساسية والسريرية، بالإضافة إلى برنامج الزمالة الطبية في تخصص علاج عصب وجذور الأسنان بقسم العلاج التحفظي.

شروط القبول



وأوضحت العمادة أن شروط القبول على البرامج تتمثل في:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان بتقدير لايقل عن جيد جداً من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها

يشترط معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إكمال تدريب سنة الامتياز، والحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية.