شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تبدأ القبول على برامج زمالات كلية طب الأسنان.. إليك الشروط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت عمادة الدراسات العليا والبحوث بجامعة أم القرى اليوم في استقبال طلبات القبول على برامج الزمالات الطبية في كلية طب الأسنان للعام الجامعي 1446 هـ، والمتمثلة في برنامج الزمالة الطبية في تخصص تقويم الأسنان والوجه والفكين بقسم وقاية الأسنان، وكذلك برنامج الزمالة الطبية في تخصص طب الفم بقسم علوم الفم الأساسية والسريرية، بالإضافة إلى برنامج الزمالة الطبية في تخصص علاج عصب وجذور الأسنان بقسم العلاج التحفظي.
شروط القبول
وأوضحت العمادة أن شروط القبول على البرامج تتمثل في:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان بتقدير لايقل عن جيد جداً من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها
- يشترط معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة العربية السعودية
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إكمال تدريب سنة الامتياز، والحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية.
تبدأ استقبال طلبات القبول على برامج الزمالات الطبية في كلية طب الأسنان.
- This is a Twitter Status— موجز السعودية (@mogz_sa)
ويستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية هي اللغة الإنجليزية، على أن تكون اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ودرجات الحد الأدنى لها كمايلي: درجة (61) في اختبار TOEFL IBT درجة (6) في اختبار IELTS درجة (83) في اختبار STEP.
وبينت أن مدة صلاحية اختبارات اللغة الإنجليزية (TOEFL/ IELTS) سنتان من تاريخ الاختبار، ومدة صلاحية اختبار كفايات اللغة الانجليزية (STEP) ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار، لافتة النظر إلى أنه يجب على المتقدم الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودية، وأن يجتاز الاختبار المقدم من القسم.
- This is a Twitter Status— موجز السعودية (@mogz_sa)
"#جامعه_ام_القرى":— موجز السعودية (@mogz_sa) July 15, 2024
تبدأ استقبال طلبات القبول على برامج الزمالات الطبية في كلية طب الأسنان.
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ويستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية هي اللغة الإنجليزية، على أن تكون اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ودرجات الحد الأدنى لها كمايلي: درجة (61) في اختبار TOEFL IBT درجة (6) في اختبار IELTS درجة (83) في اختبار STEP.
وبينت أن مدة صلاحية اختبارات اللغة الإنجليزية (TOEFL/ IELTS) سنتان من تاريخ الاختبار، ومدة صلاحية اختبار كفايات اللغة الانجليزية (STEP) ثلاث سنوات من تاريخ الاختبار، لافتة النظر إلى أنه يجب على المتقدم الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودية، وأن يجتاز الاختبار المقدم من القسم.