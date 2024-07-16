شكرا لقرائتكم خبر انخفاض تدريجي في معدلات العواصف الغبارية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المملكة انخفاضا تدريجيا ملحوظا في معدلات العواصف الغبارية خلال الفترة الأخيرة، وفقا للمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية جمعان القحطاني، الذي أرجع ذلك إلى الجهود التي تبذلها المملكة في الاهتمام بقضايا البيئة من خلال برامج رؤية 2030 الهادفة إلى التقليل من العواصف الغبارية والرملية والحد من تأثيراتها تعزيزا للاستدامة البيئية وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن المركز يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع دول الإقليم للحد من آثارها.

وأضاف خلال الندوة العلمية الافتراضية التي عقدها المركز، مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، «إن المملكة بذلت جهودا عديدة في هذا الصدد كإطلاق مبادرة الشرق الأوسط في أبريل 2021م دعما لمبادرة السعودية الخضراء بهدف زراعة 50 مليار شجرة، إلى جانب إنشاء المراكز الإقليمية المعنية بالتحذير من العواصف الغبارية والرملية والتغير المناخي والاستمطار، بصفته جزءا من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى جانب عملها بنشاط مكثف على مكافحة العواصف الرملية والترابية، مع استمرار الاستثمارات في الأبحاث والتكنولوجيا لفهم العواصف الرملية بشكل أفضل، وتطوير الحلول للتخفيف من تأثيرها، وتعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمكافحة العواصف الرملية والترابية».

وأشار إلى أن العواصف الغبارية والرملية تشكل تحديا كبيرا لمنطقة الخليج العربي والعالم بأسره، وتأثيراتها تمتد لتشمل الصحة العامة، الزراعة، النقل، والطاقة، مما يستدعي تكاتف الجهود وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها والتخفيف من آثارها.

جهود المملكة في مجابهة العواصف: