انخفاض تدريجي في معدلات العواصف الغبارية بالمملكة

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وأضاف خلال الندوة العلمية الافتراضية التي عقدها المركز، مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، «إن المملكة بذلت جهودا عديدة في هذا الصدد كإطلاق مبادرة الشرق الأوسط في أبريل 2021م دعما لمبادرة السعودية الخضراء بهدف زراعة 50 مليار شجرة، إلى جانب إنشاء المراكز الإقليمية المعنية بالتحذير من العواصف الغبارية والرملية والتغير المناخي والاستمطار، بصفته جزءا من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى جانب عملها بنشاط مكثف على مكافحة العواصف الرملية والترابية، مع استمرار الاستثمارات في الأبحاث والتكنولوجيا لفهم العواصف الرملية بشكل أفضل، وتطوير الحلول للتخفيف من تأثيرها، وتعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمكافحة العواصف الرملية والترابية».
وأشار إلى أن العواصف الغبارية والرملية تشكل تحديا كبيرا لمنطقة الخليج العربي والعالم بأسره، وتأثيراتها تمتد لتشمل الصحة العامة، الزراعة، النقل، والطاقة، مما يستدعي تكاتف الجهود وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها والتخفيف من آثارها.
جهود المملكة في مجابهة العواصف:
- مبادرة السعودية الخضراء.
- زراعة 10 مليارات شجرة.
- نشر المحميات الطبيعية.
- منع الرعي الجائر والاحتطاب.
- انتشار الغطاء النباتي.
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