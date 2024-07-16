تنظيم الحشود على رأس 4600 فرصة تطوع للشباب

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وأوضح تقرير صادر بهذا الشأن، أن إجمالي عدد الساعات التطوعية بلغ 320.000 ساعة، بمشاركة 33.000 متطوع ومتطوعة. مبينا أن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز روح العمل التطوعي، وخدمة المجتمع وتشجع أفراده على التعاون، والإسهام في خدمة بيوت الله.
من جهة أخرى، أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال 1445، حل 3500 بلاغ، شملت: خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الفرع.
فرص التطوع
- تنظيم الحشود.
- سقيا الماء.
- تقديم وجبات إفطار صائم.
- توزيع الهدايا والمظلات.
- أعمال تطوعية أخرى.
- عبر منصة العمل التطوعي.
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