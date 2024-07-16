شكرا لقرائتكم خبر تنظيم الحشود على رأس 4600 فرصة تطوع للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، خلال العام الماضي نحو 4600 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شملت كثيرا من الأعمال التطوعية: كتنظيم الحشود، وسقيا الماء، وتقديم وجبات إفطار صائم، وتوزيع الهدايا والمظلات، وغيرها من الأعمال التطوعية.

وأوضح تقرير صادر بهذا الشأن، أن إجمالي عدد الساعات التطوعية بلغ 320.000 ساعة، بمشاركة 33.000 متطوع ومتطوعة. مبينا أن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز روح العمل التطوعي، وخدمة المجتمع وتشجع أفراده على التعاون، والإسهام في خدمة بيوت الله.

من جهة أخرى، أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال 1445، حل 3500 بلاغ، شملت: خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الفرع.

فرص التطوع