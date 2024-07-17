شكرا لقرائتكم خبر فرق تطوعية لجمع البذور وزيادة الرقعة الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس الأول، مبادرة «لجمع البذور» الرعوية، والبرية غرب مدينة تبوك، بهدف المحافظة على سلامة البيئة، والموارد الطبيعية بالمنطقة، وزيادة الرقعة الخضراء بها، بمشاركة عدد من الجهات المهتمة بالشأن البيئي والفرق التطوعية ورابطة تبوك الخضراء.

وأكد المركز بأنه يسعى من خلال إطلاقه لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمملكة التي تجسدها رؤية المملكة 2030، ضمن الخطة التشغيلية للبرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة من خلال تخفيض المناطق الملوثة بيئيا وإعادة تأهيلها.

وأوضح «الغطاء النباتي» أنه يحرص على تطوير حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وتعزيز الوقاية من الحشرات والآفات المضرة بالغطاء النباتي، وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الحماية، وتنمية موارد المملكة الحيوية وضمان الاستفادة المستدامة منها.

مركز تنمية الغطاء النباتي: