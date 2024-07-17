فرق تطوعية لجمع البذور وزيادة الرقعة الخضراء

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وأكد المركز بأنه يسعى من خلال إطلاقه لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمملكة التي تجسدها رؤية المملكة 2030، ضمن الخطة التشغيلية للبرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة من خلال تخفيض المناطق الملوثة بيئيا وإعادة تأهيلها.
وأوضح «الغطاء النباتي» أنه يحرص على تطوير حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وتعزيز الوقاية من الحشرات والآفات المضرة بالغطاء النباتي، وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الحماية، وتنمية موارد المملكة الحيوية وضمان الاستفادة المستدامة منها.
مركز تنمية الغطاء النباتي:
- يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي.
- حمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور.
- إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات.
- الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي.
- مكافحة الاحتطاب حول المملكة.
- المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
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