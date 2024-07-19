شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء الكمبودي يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه معالي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الوزير الأول للشؤون الإسلامية في كمبوديا الدكتور عثمان حسن، بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في أعمال الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء التي تنفذها الوزارة حالياً بمملكة كمبوديا، بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة لدى تايلند المكلف بأعمال الوزارة بكمبوديا ماجد الضعيان، وأعضاء من مجلسي البرلمان والشيوخ بكمبوديا. نشر قيم التسامح وأشار معاليه إلى أن تنفيذ البرامج والمبادرات العلمية لتأهيل الأئمة والدعاة يعكس حرص المملكة على نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية الذي تتبناه وتدعو إليه.

ونوه بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذها العديد من البرامج والأنشطة لخدمة مسلمي كمبوديا وتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين كل عام خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب استضافة عدد من الحجاج وتقديم المنح الدراسية التي استفاد منها عدد كبير من الكمبوديين.