شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل رغم العطل التقني العالمي.. انسيابية حركة الطيران في الأجواء السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت حركة الطيران في الأجواء السعودية، رغم العطل التقني العالمي الذي تسبب في توقف رحلات طيران وبنوك في العديد من دول العالم.

وغرد حساب قناة الإخبارية عبر منصة إكس قائلا: "في ظل تأثر مطارات العالم بالخلل التقني.. انسيابية حركة الطيران تظهر على الأجواء السعودية".

وأرفقت "الإخبارية" مع التغريدة صورة تُظهر انسيابية الطيران في الأجواء بالمملكة. العطل التقني العالمي كانت شركة مايكروسوفت أعلنت وجود خلل في نظامها العام العالمي بشركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" وتأثر خدماتها في مختلف أنحاء العالم بسبب تعطل أنظمة الحواسب، ما أدى إلى خروج مطارات عالمية عن الخدمة.

كلف الأمر شركات الطيران إلغاء رحلات جوية على مستوى العالم نتيجة مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر.