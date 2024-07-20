شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى فرنسا تنشر تعليمات مهمة للقادمين بخصوص الألعاب الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل

تأكيد حجوزات الفنادق

الدمام - شريف احمد - نشرت سفارة المملكة لدى فرنسا تنبيهات للمواطنين القادمين إلى باريس بمناسبة قرب انعقاد الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.وأكدت ضرورة مراعاة إرشادات السلطات المحلية حول الإجراءات الأمنية والتنظيمية المطبقة في باريس خلال هذه الفترة.وتتضمن المناطق التي سيجري تقييد الدخول لها أثناء منافسات الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وسيقتصر دخولها علي حاملي تصريح الدخول المسبق وحاملي التذاكر.وسيقد دخول المركبات إلى عدد من الأحياء في باريس، مع أهمية تأكيد حجوزات الفنادق قبل الوصول بوقت كاف، والتحقق أيضا من وسائل المواصلات الملائمة سواء السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة، أو النقل العام.

ولفتت إلى أهمية تسجيل جوازات السفر وبيانات الرحلة على الصفحة المخصصة لذلك، في بوابة وزارة الخارجية، لتيسير التواصل والإجراءات في حال فقدانها.

الحرص على المتعلقات الشخصية

كما أكدت الحرص على المتعلقات الشخصية، واتباع الحيطةوالحذر في الأماكن المزدحمة، مع متابعة كافة التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الفرنسية المعنية والالتزام التام بها.ويمكن الاطلاع مباشرة على المعلومات المحدثة على تلك الصفحة اضغط هنا.كما يمكن طلب الحصول على تصريح المرور الإلكتروني عبر هذه الصفحة اضغط هنا.