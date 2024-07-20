شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على نجران والان نبدء بالتفاصيل

طقس اليوم

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وبين أن الطقس ذلك يشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، وبدر الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة.وأشار على موقعه الرسمي، إلى استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.ويتواصل تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.