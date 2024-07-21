السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 19 موقعاً حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (19) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم تقديم الخدمة اليوم للرجال في بلدية محافظة الشماسية، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ للنساء في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع، على أن تقدم خدمتها يوم الثلاثاء للرجال في بلدية مركز دخنة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في جمعية هاد للدعوة والإرشاد بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز خيبر الجنوب لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للرجال في مركز الحريضة لمدة يوم واحد، وللنساء في محافظة طريب لمدة أربعة أيام، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في مركز روام، وذلك لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز حلي لمدة أسبوع، وفي مركز قيا، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ في مركز أبو راكة، يوم الأربعاء تقدم خدماتها للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مقر شرطة منطقة نجران، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في محافظة ثار لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في جمعية تراحم بمنطقة تبوك لمدة أسبوع، وللنساء في الملتقى النسائي الصيفي بمركز بلخزمر بمنطقة الباحة، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالمنطقة الشرقية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مقر هيئة تطوير منطقة حائل لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط