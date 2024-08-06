شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة ولا زالت مستمرة حتى الآن مصحوبة بعواصف رعدية.

شوملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات, بلجرشي, والعقيق, وبني حسن، والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. المركز الوطني للأرصاد وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة تبوك.