شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

3 مناطق

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.