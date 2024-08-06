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طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

3 مناطق

عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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