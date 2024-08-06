شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
3 مناطقعسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_عسير - #أبها #أحد_رفيدة #خميس_مشيط ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 5, 2024
للتفاصيل https://t.co/tgEax0UaVb #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/BfcPkelnmu
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.