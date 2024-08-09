شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وعواصف رعدية على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ، ولا زالت مستمرة حتى الآن مصحوبة بعواصف رعدية.وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن، والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها.وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.