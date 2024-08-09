شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنين من البحرين إلى المملكة لاستكمال علاجهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت السفارة السعودية في مملكة البحرين، اليوم، مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهما في أرض الوطن. ونشرت السفاره عبر الحساب الرسمي على منصة إكس: "إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة وبتنسيق مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، جرى اليوم نقل مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهما في أرض الوطن مع تمنياتنا لهما بالشفاء"