السعودية | نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يلتقي مدير عام مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في الرياض اليوم, مدير عام مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي آزر بايراموف والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء دور المملكة كنائب رئيس لعضوية المجلس التنفيذي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، واستعراض الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال العمل والحماية الاجتماعية، بالإضافة لمناقشة المبادرات المشتركة وفرص التعاون المستقبلية.

يذكر أن مركز العمل يعد كيانًا متخصصًا جديدًا تابعًا لمنظمة التعاون الإسلامي ويُعنى بمهام تنفيذ قرارات المنظمة وبرامجها في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

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