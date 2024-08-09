السعودية | إعفاء المواطنين من تأشيرة تايلاند والإقامة لـ60 يومًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أكدت سفارة المملكة في تايلاند أنه يمكن للمواطنين الحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول والإقامة لمدة 60 يومًا اعتبارًا من 15 يوليو الماضي، وذلك وفقًا لإعلان وزارة الخارجية التايلاندية.

وأوضحت السفارة أنه يمكن تمديد الإقامة لمدة 30 يومًا إضافية، وفقًا لتقدير موظف إدارة الجوازات.

وسافر ما يقرب من 200 ألف سعودي إلى تايلاند، وأكثر من 30 ألف زائر تايلاندي قدموا إلى المملكة خلال عام 2023.

وكانت السلطات التايلندية سمحت في وقت سابق من العام الماضي للسعوديين بالدخول الى تايلند دون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوما.

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