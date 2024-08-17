شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 7 صباحاً.. شبورة مائية على محافظة ينبع ومركز الرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس غداً، من شبورة مائية (ضباب خفيف), على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ( 3 - 5 ) كيلومترات.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ1 فجراً و تستمر حتى الساعة الـ 7 صباحاً.