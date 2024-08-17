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حتى 7 صباحاً.. شبورة مائية على محافظة ينبع ومركز الرايس

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس غداً، من شبورة مائية (ضباب خفيف), على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ( 3 - 5 ) كيلومترات.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ1 فجراً و تستمر حتى الساعة الـ 7 صباحاً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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