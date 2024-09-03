شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة أم القرى عن تعليق الدراسة غدًا في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها عن بعد؛ وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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أمطار وبرد وعواصف

في سياق متصل، أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية وارتفاع الأمواج على السواحل واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران، وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.