شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطرح 4 برامج للترقية الأكاديمية "التجسير" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن موعد استقبال طلبات التقديم للترقية الأكاديمية (التجسير) لحملة الدبلومات في الكليات الأربعة التمريض والصحة العامة وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1446هـ.

مواكبة متطلبات سوق العمل

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله آل مريح بأن هذه البرامج تهدف إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، التي تتسم بمرونتها ومواءمتها لتحقيق الأهداف والمخرجات المنشودة المتمثلة في الارتقاء بمهارات وقدرات الطلبة.

وأضاف آل مريح أن البرامج المطروحة للترقية الأكاديمية (التجسير) التي تقدمها الجامعة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصصات التمريض أو الصحة العامة (دبلوم مراقبة وبائيات) وأحد تخصصات علوم الحاسب أو فروعه وأحد تخصصات إدارة الأعمال أو فروعه مما يؤهلهم للتطور في مجالهم و اكتساب المهارات المطلوبة والتحصيل العلمي الكافي للحصول على درجة البكالوريوس في هذه التخصصات.

يشار إلى أن التقديم على برامج الترقية الأكاديمية (التجسير) يستمر لمدة شهر، ابتداءً من 1 أكتوبر 2024م، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ويأتي طرح هذه البرامج تماشياً مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وتعزيز تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.