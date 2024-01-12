الامارات | اليابانية يوشيمي تدخل التاريخ.. أول امرأة تدير مباراة في كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن اليابانية يوشيمي ياماشيتا ستصبح أول امرأة تدير مباراة في كأس آسيا لكرة القدم للرجال بعد غدٍ السبت، وذلك عندما تتولى مهمة تحكيم المباراة التي ستجمع بين منتخب أستراليا البطل السابق والهند في المجموعة الثانية.

وسيعاون ياماشيتا طاقم مكون من الحكمتين المساعدتين ماكوتو بوزنو وناومي تيشيروجي، مما يجعلهن أول طاقم تحكيم من السيدات بالكامل يدير المباراة التي ستقام على ملعب أحمد بن علي.

وسبق وأن تعاون الثلاثي من قبل في إدارة مباريات على مستوى الأندية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2019، وبطولة دوري أبطال آسيا 2022، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الياباني العام الماضي.

ووصلت ياماشيتا، التي تعد أول حكمة محترفة من اليابان، إلى الدوحة متسلحة بخبرة إدارة مباريات في نسختين من كأس العالم للسيدات، بينما كانت ضمن طاقم تحكيم في بطولة كأس العالم 2022.

وتعد اليابانية (37 عاماً) واحدة من بين خمس حكمات ستقمن بإدارة مباريات في كأس آسيا للرجال، التي تقام في الفترة ما بين 12 يناير والعاشر من فبراير المقبل.