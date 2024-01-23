أمم إفريقيا..مصطفى محمد يسجل ثاني أهداف الفراعنة في شباك كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - خطف مصطفي محمد هدف التقدم الثاني لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر، بالدقيقة 93 في المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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وكان محمود حسن تريزيجيه سجل هدف مصر الاول من تسديدة صاروخية سكنت شباك كاب فيردي في الدقيقة 50 .



وجاء تشكيل مصر كالتالي..

في مركز حراسة المرمي : محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم منعم - أحمد حجازي - محمد هاني .

في خط الوسط : حمدي فتحي - مروان عطية - امام عاشور

عمر مرموش - أحمد سيد زيزو .

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

