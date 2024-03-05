تسوبيل: أتوقع فوز الأهلي على الزمالك في نهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد راينر تسوبيل المدير الفني السابق لفريق الأهلي أنه يتوقع فوز القلعة الحمراء في مباراة الزمالك القادمة في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.



وقال راينر تسوبيل المدير الفني السابق لفريق الأهلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي الأوفر حظا للفوز بمباراة القمة القادمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر لأنه يمتلك لاعبين أفضل ودكة بدلاء ثقيلة".



وتابع تسوبيل: "مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات بغض النظر عن نتائج الفريقين ولكنى أتوقع فوز القلعة الحمراء بنهائي كأس مصر ".