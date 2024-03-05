إنتر ميلان يهزم جنوي بثنائية ويغرد منفردا بصدارة الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزا هاما على فريق جنوي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب جيوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الايطالي .

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وتقدم إنتر ميلان بالهدف الأول باقدام كريستيان اصلانى فى الدقيقة 30 ، ثم أضاف اليكسيس سانشيز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38 .

فيما جاء هدف جنوي الوحيد في المباراة عن طريق يوهان فاسكيز فى الدقيقة 54.

وبهذة النتيجة ينفرد النيراتزوري بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، فيما يتوقف جنوي عند المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.



ولعب إنتر ميلان اللقاء بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد- ستيفان دي فري- كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دومفريس- نيكولو باريلا- أسلاني- هينريك مخيتريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- أليكسيس سانشيز.