الأهلي يفتتح مشواره في الدوري الإفريقي لكرة السلة بفوز على سيتي أوريلز الأوغندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

افتتح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، مشواره في بطولة الدوري الإفريقي BAl4، بالفوز على سيتي أوريلز الأوغندي، بنتيجة 99-76.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب بطولة أفريقيا للأندية، للعام الثاني على التوالي، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 27 أبريل.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من، عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي كيجو، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

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