جون أنطوي: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.. والمباراة ستكون صعبة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الغاني جون أنطوي لاعب فريق دريمز يونايتد، على قدرة فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية غداً أمام الزمالك، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز يونايتد الغاني غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أنطوي في تصريحات عبر موقع "joy Sports" الغاني: "الزمالك فريق كبير، ولديه لاعبين أصحاب جودة عالية، وسبق لهم اللعب في البطولة الأفريقية عدة مرات".

وأضاف: "المباراة ستكون صعبة ولكني أعلم إننا سنخرج بنتيجة إيجابية غداً، وأنا أؤمن باللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء مميز غداً".

ويذكر أن أنطوي سبق له المشاركة مع العديد من الأندية المصرية، والتي وصل عددهم إلى 5 أندية، وهم "الأهلي، الإسماعيلي، بيراميدز، طلائع الجيش، بالإضافة إلى فريق مصر المقاصة".

وتقام مباراة العودة بين الزمالك ودريمز الغاني، يوم 28 أبريل الجاري، على ملعب "بابا يارا" بغانا.