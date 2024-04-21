بطولة إنكلترا: أرسنال يستعيد التوازن والصدارة مؤقتاً

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد أرسنال توازنه وصدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم مؤقتاً بفوزه الثمين على مضيفه ولفرهامبتون 2 - 0 السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إنكلترا.

وسجل المهاجمان الدوليان البلجيكي لياندرو تروسار (45) والنروجي مارتن أوديغارد (90+5) الهدفين.

وعاد المدفعجية إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين قاسيتين، الأولى أمام ضيفه أستون فيلا 0 - 2 الأحد الماضي في المرحلة الماضية من الدوري والتي كلّفته التنازل عن الصدارة لمانشستر سيتي، والثانية أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 0 - 1 الأربعاء في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

صدارة مؤقتة

واستعاد أرسنال الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته ضد توتنهام إلى 14 أيار (مايو) المقبل بسبب خوضه نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي ضد تشلسي اليوم على ملعب ويمبلي حيث فاز 1 - 0 وبلغ النهائي.

ويملك أرسنال فرصة توسيع الفارق إلى أربع نقاط عندما يستضيف جاره تشلسي الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين، على أن يلعب مانشستر سيتي مباراته المؤجلة من المرحلة عينها أمام مضيفه برايتون الخميس المقبل.

ويملك ليفربول فرصة اللحاق بأرسنال إلى الصدارة في حال فوزه على مضيفه فولهام الأحد.

واستهل أرسنال المباراة بضغط مبكر كاد يسفر عن هدفين إثر تسديدتين للدولي الألماني كاي هافيرتس من مسافة قريبة بين يدي الحارس البرتغالي جوزيه سا (2)، وأخرى للدولي البرازيلي غابريال جيزوس من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن (3).

وجرّب لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس حظه بتسديدتين من خارج المنطقة، الأولى تصدى لها سا (15)، والثانية مرت بجوار القائم الأيسر (20).

وجاءت ردة فعل ولفرهامبتون في الدقيقة 30 عندما توغّل لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميش داخل المنطقة وسدد كرة بيمناه أبعدها حارس المرمى الإسباني دافيد رايا بيده وارتدت من القائم الأيسر قبل أن يشتتها الدفاع (30).

ونجح تروسار في ترجمة أفضلية المدفعجية ومنحهم التقدم عندما استغل كرة من جيزوس داخل المنطقة فسددها بخارج قدمه اليمنى ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك (45)، وهو الهدف الثامن لتروسار هذا الموسم.

أفضلية في الشوط الثاني

وتابع أرسنال أفضليته في الشوط الثاني بحثاً عن التعزيز وانتظر الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لهز شباك مضيفه عبر قائده أوديغارد من هجمة منسقة قادها رايس بتمريرة إلى هافيترس داخل المنطقة ومنه إلى النروجي الذي سددها زاحفة ارتدت من المدافع البرتغالي توتي وتهيأت أمامه مجددا فتابعها داخل المرمى (90+5).

وهو الهدف الثامن أيضا لأوديغارد هذا الموسم.

فوزان كبيران لبرنتفورد وبيرنلي

حقق كل من برنتفورد وبيرنلي فوزاً كبيراً خارج قواعده، الأول على مضيفه لوتون تاون 5 - 1، والثاني على مضيفه شيفيلد يونايتد 4 - 1.

في المباراة الأولى، حسم برنتفورد النتيجة في الشوط الأول بثنائية الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا في الدقيقتين 24 و45+1، وأضاف الجامايكي إيثان بينوك الثالث (62) وكين لويس بوتر الرابع (64)، قبل أن يختم الألماني كيفين شايدي المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 86، فيما سجل لوك بيري هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وصعد برنتفورد إلى المركز الرابع عشر مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطتين أمام كريستال بالاس الذي لعب مباراتين أقل وسيلتقي جاره وست هام يونايتد الأحد.

وفي الثانية، حسم بيرنلي الشوط الأول في صالحه بهدفي الدنماركي ياكوب برون لارسن (38) والفرنسي لورنز سينيون (40)، وقلَّص شيفيلد يونايتد الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الهولندي غوستافو هامر (52)، لكن بيرنلي أضاف هدفين بواسطة الجنوب إفريقي لايل فوستر (58) والإيسلندي يوهان بيرغ غودموندسون (71).

وهو الفوز الخامس لبيرنلي هذا الموسم فعزز موقعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 23 نقطة مقابل 16 نقطة لشيفيلد يونايتد الأخير.