كولر ينقلب على محترف الاهلي ويخرجه من حساباته

فجر الإعلامي أمير هشام، مفاجأة بخصوص خروج لاعب الاهلي المحترف من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “+90″، إن مارسيل كولر، لن يعتمد على الفرنسي أنتوني موديست، بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

وأوضح أن استبعاد موديست من مواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لم يكن بسبب الإصابة.

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وأكد هشام، أن مهاجم الاهلي أنتوني موديست سليم بشكل تام، واستبعاده جاء بسبب خروجه من حسابات المدرب السويسري كولر.

واختتم، بأن الاهلي قرر عدم تجديد عقد موديست، وعقده يتم تجديده تلقائيًا في حالتين فقط الأولى أن يصل إلى 75% من نسبة المشاركة، بالإضافة إلى إحرازه 25 هدف.

وكان الاهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بينهما، عصر السبت.