إمام عاشور خارج حسابات الأهلي في مباراة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لن يدفع بـ إمام عاشور في لقاء مازيمبي الكونغولي، ويفضل الصبر عليه بعد عودته من الإصابة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الخطيب قرر تأجيل اجتماع مع كولر ولجنة التخطيط لحسم ملف الصفقات، وهناك ثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش ضمن الترشيحات لتدعيم الدفاع، وزين الدين بلعيد قريب من الانضمام للأهلي".

وأضاف، أن يوسف أوباما من اللاعبين المطلوبين في نادي بيراميدز، خصوصا في ظل تأجيل تجديد عقده، مع وجود أكثر من لاعب في مركزه داخل الزمالك حاليا.

وواصل: "خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق الذي أصبح ازمة كبيرة بسبب الغرامة المفروضة لصالحه، طلب الحصول على "فلوسه كاش"، ويرفض تقسيط الأموال حتى الآن رغم المفاوضات التي يجريها معه عمرو ادهم عضو المجلس".