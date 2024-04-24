نجم الزمالك السابق: الأهلي سيفوز على مازيمبي 3\0

محمد اسماعيل - القاهرة - توقع بشير التابعي نجم الزمالك السابق، تحقيق الأهلي، فوزا كبيرا على مازيمبي الكونغولي في المباراة المقبلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي بعد غد الجمعة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

قال بشير التابعي خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي قادر على حسم لقاء مازيمبي الكونغولي من الشوط الأول، وعودة المصابين للفريق دعم قوي وميزة جيدة لأي مدير فني".

وأضاف: "من الصعب حاليا جلوس مصطفى شوبير على دكة البدلاء في ظل عودة محمد الشناوي، الأفضل استمرار شوبير أساسيا خلال المرحلة المقبلة، وحدة المنافسة بالتأكيد سترتفع في وجود الحارسين، وطالما أردت صناعة مركز قوي لابد من وجود منافسة وفعلها الأهلي سابقا في وجود الحضري ونادر السيد".

وأكمل: "الأهلي سيفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 ويصعد للمباراة النهائية، بعدما مستوى المنافس في لقاء الذهاب، خاصة وأنه كان قادرا على الفوز رغم الغيابات، ومع عودة المصابين ووجود الجمهور بقوة الأهلي سيحقق انتصار كبير".

وأتم تصريحاته: "الأهلي لديه خبرات كبيرة في قارة إفريقيا ودائمًا لديه حظ كبير في البطولات القارية، الموسم الماضي كان قريبا من المغادرة وفاز باللقب، وهناك عمل جيد أيضا من المدير الفني واللاعبين، وشخصية الفريق حاضرة في المواجهات القوية على مدار دوري الأبطال خلال المواسم الماضية".

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