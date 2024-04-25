مفاجأة لجماهير برشلونة.. تشافي يتراجع عن قرار الرحيل

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : سيبقى تشافي هرنانديس مدربًا لبرشلونة حتى نهاية عقده عام 2025 بعدما كان سبق ان اعلن رحيله هذا الصيف، وفقًا لما أفاد النادي الكاتالوني وكالة فرانس برس الاربعاء.

وكما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الأخيرة، فإن المدرب الشاب البالغ 44 عاماً الذي مدد عقده الخريف الماضي حتى عام 2025، وافق على الالتزام بعقده حتى انتهائه، وذلك في ختام يوم طويل من الاجتماعات مع رئيسه جوان لابورتا والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

ويأتي قرار لاعب وسط برشلونة التاريخي بعد اسبوع واحد من خروج الـ "بلاوغرانا" من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي (4 6 باجمالي المباراتين)، ثمّ خسارة دراماتيكية امام الغريم التقليدي ريال مدريد 2 3 في الدوري الاسباني، ليصبح الاخير متفوّقا في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة.

قرار الرحيل

وكان تشافي قد صرّح في كانون الثاني (يناير) إنه شعر "بالتحرر على المستوى الشخصي" عندما اتخذ قراره بمغادرة منصبه نهاية الموسم الحالي.

وأضاف "اعتبارًا من 30 حزيران (يونيو)، لن أستمر كمدرب لبرشلونة.. بل كمشجع لبرشلونة، أعتقد أن النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميكية".

وكرّر مدرب السد القطري السابق في اكثر من مناسبة ان تولي تدريب الفريق الكاتالوني هو "حلمه" لكنه أقرّ بأن الضغوطات المترتبة من جلوسه على مقاعد المدربين كانت هائلة.

وقال تشافي بعد الخسارة المفاجئة امام فياريال 3 - 5 "ينتابك شعور كل يوم انّك لست جيدا بما فيه الكفاية".

وتابع "حصل ذلك مع جميع المدربين: بيب (غوارديولا) قال لي، حصل ذلك مع (أرنستو) فالفيردي، ورأيت لويس إنريكي يعاني".

وكان برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية في المواسم الماضية، عيّن تشافي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ليقوده الاخير إلى احراز لقب "الليغا" في الموسم الماضي.