كلوب: لا استطيع سوى الاعتذار لجماهير ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - بعد خسارته المفاجئة امام ايفرتون في ديربي الميرسيسايد مساء الاربعاء وتقلص حظوظه تماما في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز اعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن اسفه الشديد لخسارة فريقه مؤكدا انه لا يملك سوى تقديم الاعتذار لجماهير ليفربول عن سوء اداء لاعبيه في هذه المباراة.

وكان ليفربول قد خسر واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم بهدفين امام ايفرتون على ملعب جوديسون بارك ليبتعد ليفربول عن المتصدر الارسنال بفارق ثلاث نقاط ويملك الارسنال ايضا افضلية بفارق الاهداف و متقدما بنقطة واحدة عن مانشيستر سيتي الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين سيلعب أحدهما مساء غدا الخميس امام برايتون .

وقال يورجن كلوب عقب المباراة : قدمنا واحدة من مبارياتنا السيئة وكل الاعبين كانوا بعيدين تماما عن مستواهم الطبيعي . مرة أخرى صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل و لعبنا بالطريقة التي ارادها ايفرتون ومنحناهم هدفين من كرات ثابتة بشكل نموذجي بالنسبة لهم .

وأضاف: خلال الشوط الثاني تأثرت حالة الاعبين برغبتهم في العودة للمباراة بسرعة لتحقيق الفوز ولذلك فقدنا الكثير من الكرات السهلة ولم يكن هناك تركيز بالشكل الازم .

وعن امال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الأنجليزي قبل اربعة مباريات فقط من نهاية البطولة قال المدير الفني لفريق ليفربول : لا أدري. لابد أن يمر الارسنال و مانشيستر سيتي بفترة سيئة للغاية حتى يمكننا العودة للمنافسة.