مكافأة مالية ضخمة لـ الاهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

ضمن النادي الاهلي الحصول على مبلغ ضخم بعد تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد.

وضرب النادي الاهلي موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن تأهل بطل تونس لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز في نصف النهائي.

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وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإن الاهلي ضمن الحصول على مبلغ 2 مليون دولار ما يعادل 97 مليون جنية مصري بعد تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما سيحصل الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا على 4 مليون دولار، ما يعادل 194 مليون جنيه مصري.

ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري الأبطال، في يومي 18 مايو في تونس، والإياب 25 مايو في القاهرة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.