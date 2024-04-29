عودة الشناوي تتصدر ملامح مران الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

بدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.