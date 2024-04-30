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ناصر منسى: لاعبو الزمالك "رجالة".. وبنموت نفسنا علشان نجيب الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد ناصر منسي مهاجم الزمالك، بانتصار الأبيض على حساب دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية.

وقال ناصر منسي، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "لاعبو الزمالك رجالة وأشكر زملائي على الأداء والانتصار بالأمس"

وأضاف: "جمهور الزمالك الأعظم والأفضل في أفريقيا وهنجيب بطولة أفريقيا ليهم، وبنموت نفسنا في كل مباراة وفي كل كرة والروح بيننا عالية أوي وهذا سر الانتصار".

واختتم منسي تصريحاته قائلا: "مش هتفرق مين يشارك وأنا بحترم وجهة نظر جوميز سواء لعبت أو لا، وحمزة المثلوثي وعمر جابر قدما مستوى رائعا أمام دريمز".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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