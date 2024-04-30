شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه إلى الإسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق قبل لقاء الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الأهلى، المقرر لها السابعة مساء غد، الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، على استكشاف فريق الأهلى بمشاهدة مبارياته الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، وعلى رأسها مباراته مع مازيمبى الكونغولى التي فاز بها بثلاثية دون رد ليتأهل لنهائى البطولة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف المارد الاحمر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري.

وطالب إيهاب جلال من اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

في سياق آخر، شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى عودة باسم مرسي للتدريبات بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج مكثف من أجل استعادة جاهزيته تمهيدا للاستعانة بخدماته فى اللقاءات المقبلة.