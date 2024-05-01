نجم منتخب إيطاليا: الأهلي فريق عملاق وأتابعه بشكل شخصي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أليساندرو ألتوبيلي نجم منتخب ايطاليا وفريقي انتر ميلان ويوفنتوس السابق عن رأيه في الدوري المصري والفريق الذي يتابعه.

وظهر أليساندرو ألتوبيلي عبر زووم في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي وقال:

:"النادي الاهلي فريق عظيم وعملاق وله تاريخ كبير وانا معجب كثيرا بعقلية مدربيه ولاعبين وادارته والكرة المصرية تمتلك العديد من المواهب المميزة".

وتابع:" مصر تمتلك لمدربين كبار ابرزهم الراحل محمود الجوهري ، اتابع النادي الاهلي بشكل شخصي ومستمر واقرأ اخباره دوما ومهتم بذلك".



وأكمل حديثه عن الدوري الانجليزي وقال:" صعب للغاية ولا يمكن ان نحسم من هو الفريق الذي سيتوج بلقب البطولة هذا الموسم فريق آرسنال يقدم مستوى رائع للغاية في البريميرليج".

وأختتم حديثه بالدوري الألماني وقال:" تشابي ألونسو قدم موسم رائعا واستثنائي مع فريق باير ليفركوزن توجه بلقب الدوري الالماني للمرة الاولى في تاريخ النادي واعتقد انه سينتقل لتدريب فريق اكبر في الفترة المقبلة".