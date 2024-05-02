الامارات | أحمد بن محمد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ومتابعة محمد بن راشد ستظل داعماً رئيسياً للنهضة الرياضية الخليجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستظل داعماً رئيسياً للنهضة الرياضية الخليجية، وسنداً قوياً لمسيرة التطور الرياضي في المنطقة، في حين يبقى منح الشباب الفرصة كاملة لإثبات جدارتهم بتصدّر هذه المسيرة والإسهام في دفعها قُدماً نحو مراتب جديدة من التميز، هدفاً استراتيجياً توليه دولة الإمارات كل الاهتمام والدعم والتشجيع.

جاء ذلك بمناسبة اختتام دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (16 أبريل– 2 مايو الجاري) بمشاركة 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 24 رياضة فردية وجماعية عبر 41 مسابقة مختلفة ومشاركة 300 متطوعاً ، فيما حظيت الدورة باهتمام إعلامي كبير من خلال مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية التي حرصت على تغطية منافساتها.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد إن حلم الرياضيين الشباب في الدول الخليجية بدأ من الإمارات بتجربة رياضية واعدة، بعد أن برهنت هذه الفئة جدارتها بتأسيس قاعدة كبيرة من المواهب تمثل بشغفها وطموحها دعائم قوية لقطاع الحركة الأولمبية؛ ليقدموا بتفانيهم وسعيهم الحثيث نموذجاً مشرفاً لإرساء مفاهيم الرياضة واللعب النظيف والمشاركة الهادفة إلى بلوغ أفضل المستويات الرياضية بإرادة الأبطال.

وثمّن سموه دور الأشقاء في اللجان الأولمبية الخليجية الذين دعموا الفكرة، وقال سموه" نعتز بما حققته الدورة الخليجية للشباب من مكتسبات وما أظهرته من تناغم بين جميع المشاركين الذين تحلوا بالروح الرياضية في كل المسابقات، والشكر موصول لمختلف فرق العمل التي ثابرت لجعل مهمة الوفود أكثر سهولة، وكذلك نشكر مجموعات المتطوعين بمختلف المواقع الخاصة بالبطولة، حيث كان لتضافر كل تلك الجهود بالغ الأثر في تقديمها في نسختها الأولى بالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات وتخدم الهدف الذي انطلق من أجله الحدث."

ونوّه سمو النائب الثاني لحاكم دبي بمستوى الرياضي للمشاركة الخليجية المتميزة، والأداء الرفيع الذي شهدته كافة منافسات هذه الدورة والتي تُوّجت بميداليات وأرقام مميزة؛ بما يؤكد نجاح الحدث في تحقيق أهدافه لاسيما فيما يتعلق بالكشف عن العناصر الموهوبة التي تعد رافداً أساسياً لمسيرة جميع الرياضات سواء الفردية أو الجماعية.

وقال سموه" سعداء بنجاح الحدث الرياضي الخليجي الأول من نوعه الذي أقيم في أجواء نموذجية بروح رياضية عالية سادها المودة والإخاء بين جميع المشاركين .. نهنئ الفائزين بالتتويج.. ونأمل في البناء على نتائج هذه الدورة لتحقيق انطلاقة حقيقة في مستقبل الرياضة الخليجية".

وأكد سموه أن نجاح الألعاب الخليجية الأولى للشباب ما هو إلا حافز لبذل مزيد من الجهود في دوراتها المقبلة، لتترسخ مكانتها كحدث له مكانته وأثره على الخارطة الرياضية سواء الإقليمية أو الدولية، وإضافة جديدة تؤكد تميز دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الدورات والمحافل الكبرى المختلفة، لتترسخ بذلك مكانتها وجهةً رياضيةً ذات جاهزية عالية بما تتمتع به من إمكانات ومرافق ومنشآت على أعلى قدر من الكفاءة والتميز.

وقد أقيمت منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في خمس من إمارات الدولة وهي: أبوظبي، ودبي، والشارقة وعجمان والفجيرة، تحت شعار: "خليجنا واحد.. شبابنا واعد"، حيث عززت دولة الإمارات موقعها في الصدارة مع نهاية الدورة برصيد 296 ميدالية، بواقع 96 ذهبية، 103 فضية، و97 برونزية، وجاءت السعودية في المركز الثاني بـ 149 ميدالية منها، 58 ذهبية، و57 فضية، و34 برونزية، واحتفظت الكويت بالمركز الثالث بـ 126 ميدالية منها، 35 ذهبية، و45 فضية و46 برونزية، وحلّت قطر في المركز الرابع بـ 81 ميدالية منها، 31 ذهبية، و22 فضية و28 برونزية، والبحرين في المركز الخامس بـ 77 ميدالية (25 ذهبية، 20 فضية، و32 برونزية)، ثم سلطنة عمان في المركز السادس بـ 63 ميدالية 21 ذهبية، و 14 فضية، و 28 برونزية.

وشملت منافسات الدورة 24 لعبة رياضية فردية وجماعية متنوعة هي كرة القدم، والسباحة، والجودو، والملاكمة، والدراجات الهوائية مسابقة «المسار»، والشراع، والجوجيتسو، والجولف، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والرياضات الإلكترونية، وألعاب القوى لأصحاب الهمم، والبلياردو، وكرة اليد، وكرة السلة (3x3)، والكاراتيه، والشطرنج، والفرسية «قفز الحواجز»، والقوس والسهم، والترايثلون ، والمبارزة، والريشة الطائرة، والتايكواندو.