نجم تشيلسي يحقق رقمًا قياسيًا بعد هدفه أمام وست هام

نجح كول بالمر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق رقم قياسي، بعد هدفه أمام وست هام يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع كول بالمر أن يسجل هدف تشيلسي الأول في شباك وست هام يونايتد في الدقيقة 15 من صناعة نيكولاس جاكسون.

وذكرت شبكة أوبتا، أن كولر بالمر الذي سوف يكمل عامه الثاني والعشرين غدًا الإثنين الموافق 6 مايو، أصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى أكثر من 30 مساهمة للأهداف في موسم واحد.

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وذلك بعد روبي فاولر في موسم (94-95 &) 95-96)، وكريس ساتون في موسم (93-94)، وفقًا للشبكة.

وحتى الآن يتقدم فريق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، أمام نظيره وست هام يونايتد، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.