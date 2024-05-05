بعد طرده أمام الزمالك.. حسام حسن يوجه رسالة قوية للحكم محمود البنا

وجه مهاجم نادي سموحة، حسام حسن، رسالة قاسية إلى حكم مباراة الزمالك، محمود البنا، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب.

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام نظيره سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري.

وفي الدقيقة 82 حصل حسام حسن مهاجم سموحة على بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء بعد تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسام عبد المجيد.

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وقال حسام حسن عبر “استوري” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “أتمنى كابتن محمود البنا يراجع نفسه وبعدين همثل ليه في لعبة مصر كلها شايفة عكس إللى حضرتك شايفه”.

وأضاف: “مبروك لنادى سموحة والجهاز الفنى والإدارى واللاعيبن الرجالة، وإن شاء الله نستمر ونستطيع إعادة النادى لمكانته الطبيعية”.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.