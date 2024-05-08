"69 مليون جنيه".. الشباب والرياضة تعلن صرف الدفعة الثامنة لدعم أبطال مصر بالأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال إجمالي قيمة الدعم الخاص بالاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تم صرف الدفعة الثامنة من الدعم المالي المخصص للاتحادات الرياضية الأوليمبية.

وذلك للصرف على برامج الإعداد والتأهيل الفني للمنتخبات والأبطال من معسكرات دولية وقارية وعالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس 2024.

وأوضح بيان وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية، أن قيمة الدفعة الثامنة للدعم تبلغ 69 مليون جنيه للاتحادات الرياضية الأوليمبية، لتضاف بذلك إلى إجمالي قيمة الإنفاق العام من وزارة الشباب والرياضة والتي تشمل استضافة أكثر من 422 بطولة رياضية قارية وعالمية، فضلاً عن الصرف على أكثر من 1200 بعثة رياضية للمشاركة في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية ومنها البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، دعما للرياضيين الأولمبيين والبارالمبية قبيل مشاركاتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة وضعت نظاما شاملا متكاملا لدعم الأبطال من خلال مسارات متوازية تتمثل في الدعم المالي الفني والإداري المباشر للاتحادات وكذلك المبادرة الخاصة بالرعايات الخاصة من خلال الدعم المباشر للأبطال عن طريق الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصرفية الوطنية ومسار استضافة البطولات الذي يتيح الاحتكاك المنتظم لأبطالنا مع أبطال العالم وكذلك أعمال التطوير للبنية الرياضية والتي أتاحت للأبطال الملاعب والصالات ذات المواصفات العالمية والاولمبية فضلا عن الرعاية التي توليها الوزارة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتيسير إجراءاتهم الخاصة بالرعاية الصحية والتعليمية والمنح الدراسية ومتطلبات السفر للخارج وغيرها.

وأكمل أن كل هذه المسارات كانت وراء الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى البطولات التي تُقام في مصر وتكون احتكاك قوي لأبطالنا، أو على مستوى البطولات التي يُحققها أبطالنا خارجيًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات فخامة الرئيس لتقديم الدعم والرعاية المتكاملة للرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية،

وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها والتي نتج عنها تأهيل 140 لاعبا ولاعبة حتى الآن، وتحقيق العديد من النتائج المتميزة للأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وصدارة التصنيف العالمي في السلاح والخماسي والرماية ورفع الأثقال والمصارعة والتايكوندو.

وشدد وزير الشباب والرياضة إلي التنسيق الكامل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية في برامج الإعداد والتأهيل لأولمبياد باريس، لتحقيق أفضل النتائج خلال المشاركات الأولمبية القادمة.

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