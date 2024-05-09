كيشو يخسر أمام بطل مولدوفا ببطولة العالم للمصارعة وفرصة وحيدة للتأهل لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - خسر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية أمام بطل مولدوفا في منافسات دور ثمن النهائي بالبطولة العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة حاليا في مدينة اسطنبول بتركيا.

وودع كيشو المنافسات بعدما خسر أمام بطل مولدوفا في ثمن النهائي بنتيجة 3 / 1 بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره بطل بلغاريا بنتيجة 9-8 في دور ال 32.

و تقلصت فرصة كيشو في التأهل إلى أولمبياد باريس حيث يبقى أمامه أمل وحيد وهو فوز بطل مولدوفا بلقب البطولة ليحصل كيشو على مقعد حال الفوز بمباريات الترضية.

وكانت قرعه البطولة قد اسفرت عن وقوع بطلنا محمد إبراهيم كيشو في مواجهة بطل بلغاري في دور ال 32 ، بينما تواجه سمر حمزة بطلة منغوليا في دور ال16.

وانطلقت منافسات المصارعة الرومانية اليوم الخميس بينما تنطلق منافسات المصارعة النسائية غدا الجمعة.

وكان فراعنة المصارعة قد حجزوا حتى الآن 10 بطاقات إلى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة الرومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري ومحمود عبدالستار ومحمد متولي ومحمد جبران وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

بجانب 4 بطاقات في المصارعة الحرة عن طريق كل من: جمال عبدالناصر وعمرو حسين و مصطفى علي وضياء الدين كمال

وتأهل البطل عبداللطيف منيع لباريس بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم اللي أقيمت في صربيا.