"هدف قاتل".. الإسماعيلي يتخطى عقبة الداخلية في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على حساب فريق الداخلية، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ22 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف فوز الإسماعيلي في اللقاء اللاعب عبد الرحمن مجدي، في الدقيقة 8+90.

وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة رقم 25 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الداخلية عند النقطة رقم 11 في المركز الـ18 والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.