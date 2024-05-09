"مطالبة بالحبس 3 سنوات".. كواليس جلسة حسين الشحات بشأن قضية الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عقدت اليوم الخميس في محكمة جنح مدينة نصر، ثاني جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بشأن القضية المقامة ضده من المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بتهمة التعدي بالضرب والسب والتهديد.

وشهدت الجلسة الثانية، العديد من التفاصيل، ذكرها بيراميدز في بيان، وانتهت بقرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة يوم 30 مايو الحالي، وقدم هاني بكري محامي الشيبي الدفوع القانونية أمام المحكمة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد اللاعب والتي طبقا للقانون تنص على الحبس لمدة ٣ سنوات.

وقال بيان بيراميدز: "رفضت المحكمة طلبات محامي الشحات، وكان من بينهما تأجيل النظر في القضية لمدة 3 أشهر، بحجة تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل في دستورية النظر في الدعوى أمام المحاكم المدنية، وأيضا رفضت طلباته بشأن الشهود ومن بينهم استدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين عضو الجبلاية، للإدلاء بالشهادة في الواقعة خاصة وأنهما ليسا من شهود الإثبات أو النفي في تلك الواقعة".

وأضاف: "كما رفضت المحكمة مرافعة محامي حسين الشحات، والتي تحدث فيها عن كرة القدم، وأكد القضاة أن محكمة الجنح لا تختص بالنظر في مثل هذه الأمور، وأنها أمام قضية جنائية للحكم فيها، وعليه أن يكون جاهزا بمرافعة في صلب القضية المنظورة، بدلا من محاولة هدم الدعوى، والمماطلة في إطالة أجل القضية، واكتفت المحكمة بتحقيقات النيابة، في هذه الواقعة".

واختتم البيان: "وقدم محامي الشحات حافظة مستندات للمحكمة تتحدث عن كرة القدم ومشاكل وأزمات اللاعبين في الملاعب وهو ما رفضته المحكمة وأكدت أنه خارج صلب القضية المنظورة".

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