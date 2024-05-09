جوميز يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز أمام نهضة البركان

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب أكاديمية جامعة بركان، استعداداً للقاء نهضة بركان المقرر له في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز وبذل أقصى جهد استعداداً للقاء المرتقب أمام نهضة بركان، وشدد على أن الزمالك سيخوض مباراة الأحد المقبل من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح جوميز في حديثه مع اللاعبين أنه يثق في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، وحرص المدير الفني على شرح برنامج تدريب اليوم وبعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت حوالي 6 ساعات تقريبا استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.