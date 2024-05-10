عمر أكيد يحقق إنجازاً كبيراً في بطولة كأس العالم للرماية بأذربيجان

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الرامي المصري عمر خالد أكيد، لاعب منتخب مصر للرماية إنجازا كبيراً بحلوله في المركز التاسع مكرر في مسابقة 25 متر مسدس سريع رجال، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية بمدينة باكو في اذربيجان خلال الفترة من 1 وحتى 12 مايو الجاري.

وأقيمت المنافسات وسط أجواء صعبة، حيث شارك في البطولة أفضل الرماة حول العالم من 60 دولة حول العالم، وقدم أكيد أداءً مميزاً في منافسات بطولة كأس العالم حيث كان بينه وبين الفاينل 2 درجة وسط إشادة رائعة بأداء الرامي المصري.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين في بطولة كأس العالم للرماية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والكابتن زكي عبدالله مدرب الرامي على دعمهم المتواصل والمتابعة المستمرة من اجل نجاح البطولة.

واضاف حسني أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية.

الجدير بالذكر أن الرامي عمر أكيد قد حجز مقعد في "باريس 2024".