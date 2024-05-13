الامارات | دبا الحصن يحتاج 6 نقاط للصعود إلى «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب دبا الحصن من خطف البطاقة الثانية المؤهلة للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد فوزه على الذيد بهدف نظيف، وصعوده للمركز الثاني برصيد 58 نقطة في ختام الجولة الـ31 من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، مستفيداً من تعادل دبا الفجيرة مع مسافي بهدف لمثله، وتراجعه للمركز الثالث برصيد 57 نقطة. وتبقت لدبا الحصن ثلاث مباريات أمام سيتي ويونايتد والتعاون، بينما سيخوض دبا الفجيرة مباراتين فقط مع مصفوت والفجيرة، بحسب الترتيب.

ويحتاج دبا الحصن إلى ست نقاط فقط من المباريات الثلاث المتبقية لحسم الصعود رسمياً، بينما دبا الفجيرة مُطالب بالفوز في مباراتيه، وانتظار تعثر دبا الحصن، كون الفارق بينهما نقطة فقط. وأقصى ما يمكن أن يحققه دبا الفجيرة هو 63 نقطة، بينما دبا الحصن 67 نقطة، لذلك ففي حال حقق دبا الحصن ست نقاط في المباريات الثلاث المقبلة، فسيصعد إلى المحترفين، بغض النظر عن نتائج دبا الفجيرة.

في جانب آخر، أثبت مسافي أنه «الحصان الأسود» في الموسم الحالي، إذ فرض التعادل على دبا الفجيرة، وأفقده فرصة مهمة للمنافسة على الصعود، كما سبق وتعادل مع دبا الحصن أيضاً في الجولة 26. وشهدت الجولة الماضية، استمرار انتصارات العروبة الذي احتفل سابقاً بالصعود وبلقب الدوري، إذ فاز على الظفرة (3-1)، ورفع رصيده إلى 73 نقطة.

وأكد مدرب مسافي، المغربي إبراهيم بفود، أن فريقه يسعى إلى نيل أكثر من 47 نقطة، وبلوغ مركز أفضل من السابع الذي يحتله حالياً. وعن سر نتائج مسافي أمام الفرق المتنافسة على الصعود، قال لـ«الإمارات اليوم»: «السر هو أن لاعبي مسافي يلعبون حتى آخر ثواني المباراة، بهدف تحقيق الفوز أولاً وقبل كل شيء، والتكاتف والروح الرياضية العالية. والأجواء الإيجابية في الفريق تساعد على ذلك»، مبيناً أن الفريق تنتظره ثلاث مباريات مهمة لتحقيق ترتيب أفضل في الفترة المقبلة، أمام الذيد وسيتي ويونايتد.

دبا الحصن يحتل وصافة دوري «الهواة» بفارق نقطة عن دبا الفجيرة.